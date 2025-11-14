В больницах Подмосковья установили более 80 новых рентген-аппаратов

На закупку рентген-аппаратов было направлено более 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Почти 2 млрд рублей с начала текущего года направили в Московской области на обновление рентген-аппаратов в медицинских учреждениях. Благодаря этому в больницах установили более 80 новых единиц оборудования, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Современная медтехника позволяет специалистам проводить более точную и качественную диагностику различных заболеваний. С начала года в наших медицинских организациях заработали 83 новых рентген-аппарата", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Он уточнил, что на закупку новых рентген-аппаратов было направлено более 1,9 млрд рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что медицинское оборудование обновляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".