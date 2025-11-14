ТАСС признан лучшим федеральным СМИ национальной премии "Труд крут"

Полученная агентством премия была вручена заместителю главного редактора - руководителю редакции региональных новостей Андрею Цицинову

Редакция сайта ТАСС

© Виктория Мельникова/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС стало победителем в национальной премии "Труд крут" в номинации "Лучшее СМИ (федеральное) по освещению деятельности студенческих отрядов", передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

В Красноярске на Всероссийском слете студенческих отрядов проходит вручение национальной премии "Труд крут". В номинации "Лучшее СМИ (федеральное) по освещению деятельности студенческих отрядов" первое место заняло информационное агентство России ТАСС. Полученная агентством премия была вручена заместителю главного редактора - руководителю редакции региональных новостей ТАСС Андрею Цицинову.

По словам руководителя центрального штаба РСО Ярослава Зубащенко, национальная премия "Труд крут" собрала работодателей, которые организуют проекты для студенческих отрядов, дают рабочие места молодежи. "Мы благодарны тем работодателям, которые принимают к себе российские студенческие отряды, помогают молодежи, делятся опытом", - сообщил Зубащенко.

Вручение национальной премии "Труд крут" проходит в красноярском культурном пространстве "Каменка". Перед победителями премии выступили красноярские творческие коллективы.

Национальная премия в области создания условий и поддержки трудоустройства молодежи "Труд крут" проходит второй раз. Она нацелена на поощрение организаций, которые занимаются трудоустройством и созданием рабочих мест для участников студенческих отрядов, а также активно сотрудничают с движением. В рамках премии определяют победителей по 11 номинациям, среди которых, например, лучший работодатель по трудоустройству несовершеннолетней молодежи, лучшее региональное отделение, лучший орган исполнительной власти по поддержке и развитию движения.

О Всероссийском слете

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводят итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие проходит в Красноярске с 11 по 16 ноября. Участниками слета стали более 3 тысяч молодых людей из 89 регионов России, среди участников представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.