В Москве построят и реконструируют порядка 120 зданий школ к сентябрю 2026 года

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что основное внимание уделяется организации современной образовательной среды

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 120 школьных зданий построят и реконструируют в Москве к следующему учебному году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"К сентябрю 2026-го построим и реконструируем еще порядка 120 школьных зданий. Уже существующие школы полностью обновляем по программе "Моя школа": приводим в порядок фасады и кровли, меняем все инженерные коммуникации, выполняем отделку помещений. Украшаем архитектурно-художественной подсветкой", - написал мэр.

Он уточнил, что основное внимание уделяется организации современной образовательной среды. "Например, есть кабинеты, где школьники могут проводить научные эксперименты. Там установлены цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры, оборудование для занятий робототехникой. На смену традиционным библиотекам приходят медиатеки", - добавил Собянин.

Мэр также отметил, что для детей важна возможность заниматься спортом и отдыхать. "Во всех школах делаем просторные рекреации, пространства для мероприятий с театральными прожекторами и звуковой аппаратурой. Оборудуем спортивные и гимнастические залы. Создаем зоны отдыха, игровые и спортплощадки на пришкольных территориях", - пояснил он.

Мэр резюмировал, что в 2024-2025 годах были полностью реконструированы 55 школ и построены 40 новых школьных зданий.