Завершена работа над 100-летней серией томов о восстании декабристов

Презентация планируется в Эрмитаже в декабре 2025 года, сообщил научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Российские историки завершили 100-летнюю документальную серию "Восстание декабристов", первый том которой вышел в 1925 году, подготовив к изданию последние 24 и 25 тома серии. Презентация томов планируется в Государственном Эрмитаже в декабре 2025 года, сообщил на пресс-конференции ТАСС член-корреспондент РАН, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук Сергей Мироненко.

"Мы завершили 100-летнюю историю документальной, академической серии "Восстание декабристов", которая началась в 1925 году к 100-летнему юбилею. К 200-летнему юбилею мы наконец завершили те издания томов. <...> Я надеюсь, что мы в декабре [2025 года] в Эрмитаже сумеем организовать презентацию этих двух 24 и 25 томов", - сказал Мироненко.

Он добавил, что последние два тома серии "явятся серьезным вкладом в создание широкой источниковой базы изучения движения декабря (восстания декабристов. - ТАСС)".

Серия "Восстание декабристов" - это многотомная документальная серия, посвященная истории восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга 14 декабря 1825 года. В ней публикуются мемуары участников восстания и их родственников, ранее не изданные источники, показания очевидцев, следственные дела, статьи и документы, алфавитные и предметные указатели, биографические справки, иллюстративные материалы, охватывающие всю историю декабристского движения. На данный момент серия состоит из 23 томов, первый из которых вышел в 1925 году.