Путин присвоил главе Транснефти звание Героя Труда России

Николай Токарев получил награду "за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса"

Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил главу "Транснефти" Николая Токарева званием Героя Труда РФ. Указ опубликован на портале правовых актов.

"За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Токареву Николаю Петровичу - президент публичного акционерного общества "Транснефть", город Москва", - говорится в документе.

Герой Труда Российской Федерации - это, наряду с Героем России, высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Как и Герои России, Герои Труда получают медали, выполненные в форме золотой звезды, однако у них знаки отличия украшены государственным гербом РФ.