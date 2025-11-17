Ректор МФТИ посоветовал школьникам выбирать инженерные и технические специальности

Дмитрий Ливанов отметил, что одни из наиболее перспективных направлений связаны с космосом, микроэлектроникой и авиацией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Наиболее перспективные направления, на которые стоит поступать школьникам в российские университеты, - это инженерия и медицина. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

"Я рекомендую школьникам, абитуриентам при выборе университета и направления подготовки исходить из того набора профессий, за которыми будущее. А будущее, безусловно, за инженерными и медицинскими профессиями", - сказал он.

По словам Ливанова, инженерия создает человеческую цивилизацию и ее будущее. Он отметил, что все технические устройства, которыми мы сегодня пользуемся и которыми будут пользоваться люди через много лет, были и будут созданы инженерами.

Ректор МФТИ добавил, что медицина - то, что нужно каждому человеку, потому что это средство поддержания здоровья и сохранения долголетия, то, что будет востребовано всегда.

"Сейчас много обсуждений вокруг искусственного интеллекта. Мы видим большой интерес абитуриентов к этим направлениям, и это обосновано", - сказал Ливанов.

Он также отметил, что одни из наиболее перспективных направлений связаны с космосом, микроэлектроникой и авиацией.