На Украине сотрудники ТЦК прокололи шины автомобиля для мобилизации двух мужчин

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что отец с сыном находятся в учебном центре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) в украинском Днепропетровске прокололи шины и разбили окна автомобиля, чтобы мобилизовать находящихся внутри гражданских. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.

"Сотрудники ТЦК остановили автомобиль, прокололи шины, разбили окна и силой вытащили из него двух мужчин - отца и сына", - написал он.

Политик сообщил, что в настоящий момент отец с сыном находятся в учебном центре.

На прилагаемом видео несколько мужчин в камуфляже силой удерживают автомобиль. Один из них наносит удары по шинам, другие пытаются открыть дверь. Спереди и сзади автомобиль блокируют другие машины, однако водителю удается отъехать назад.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.