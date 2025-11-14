В Урванском районе КБР в 2026 году капитально отремонтируют и обустроят крупные соцобъекты

Глава республики Казбек Коков также отметил, что планируется строительство въездных групп в селах Урвань и Старый Черек

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Новую амбулаторию и модельную библиотеку создадут в Урванском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году, также благоустроят въездные группы в двух селах. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"На следующий год в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируем приступить к строительству амбулатории в селении Псыкод. Урванская районная библиотека прошла конкурсный отбор и получит порядка 15 млн рублей на создание современной модельной библиотеки в 2026 году", - сообщил глава региона по итогам встречи с руководителем администрации Урванского района КБР Хазритом Тлежуковым.

Также Коков отметил, что планируется строительство въездных групп в селах Урвань и Старый Черек. А по программе модернизации систем водоснабжения в 2026 году предполагается реконструкция водопроводных сетей в городе Нарткале и селении Морзох.

Кроме того, в Старом Череке ведется строительство детского сада на 100 мест. Ввод объекта запланирован на декабрь 2027 года.