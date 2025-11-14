В Севастополе утилизировали отходы после крушения танкеров

Полученный материал передали дорожным службам

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Собранные в Севастополе отходы после крушения танкеров в Керченском проливе утилизированы, полученный материал передан дорожным службам, сообщил кабмин РФ по итогам заседания правкомиссии под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

"Собрано почти 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации более 184 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. По сообщению Минприроды, весь объем собранных в Севастополе отходов утилизирован, полученный материал передан на нужды дорожных служб", - отмечается в сообщении.

Водолазные осмотры затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утечек нефтепродуктов не выявили, за прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечено. С начала работ очищено более 2 тыс. км береговой линии, в том числе повторно, сообщает кабмин.