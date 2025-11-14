На востоке Германии захоронили останки 39 красноармейцев

Их нашли в течение последних двух лет в различных районах Бранденбурга

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС

ЛЕБУС /Германия/, 14 ноября. /ТАСС/. Траурная церемония захоронения останков 39 красноармейцев, которые погибли в Великой Отечественной войне, состоялась на советском воинском кладбище в городе Лебус (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. В мероприятии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, представители местных властей, сотрудники российской дипмиссии, священнослужители Берлинско-германской епархии РПЦ, представители Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, учащиеся общеобразовательной школы при посольстве РФ в ФРГ, многочисленные соотечественники, германские активисты и неравнодушные граждане республики, передает корреспондент ТАСС.

Останки советских солдат были найдены в течение последних двух лет в различных районах Бранденбурга. Присутствовавшие возложили венки к могиле советских воинов и почтили память павших минутой молчания. После этого состоялась церемония захоронения останков красноармейцев. Затем прошла заупокойная лития по усопшим.

"Возобновляется добрая традиция, которая здесь существует уже много лет", - сказал Нечаев российским журналистам. На кладбище в Лебусе, по его словам, регулярно проходили перезахоронения останков советских воинов, погибших здесь во время Второй мировой войны. Дипломат отметил, что на кладбище уже похоронено более 5 тыс. советских солдат, имена половины из них не установлены.

Нечаев напомнил, что церемонии "перезахоронения останков, найденных волонтерами - немецкими и российскими", ранее проходили здесь постоянно, в том числе с участием руководства земли Бранденбург. "И эта традиция после небольшого перерыва, связанного в основном с пандемией, сейчас возобновляется", - подчеркнул он.

Посол РФ выразил благодарность "местным органам власти, которые уже много лет занимаются этой благородной миссией, и Союзу по уходу за воинскими захоронениями, в частности в этом регионе, с которым поддерживаются добрые отношения". "Мы знаем, что у нас много друзей в Германии. Сегодняшняя церемония - еще одно подтверждение тому, что у нас есть общая объективная культура памяти", - резюмировал Нечаев.

В свою очередь глава района Меркиш-Одерланд Гернот Шмидт выразил надежду на улучшение отношений между Россией и Германией в будущем. "Но сегодня не время говорить о текущей политике. Сегодня мы говорим о захоронении советских солдат. И мы обязаны это сделать", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. "И я также отказываюсь использовать тему павших во Второй мировой войне в качестве темы для текущей политики", - заключил он.

О воинском кладбище в Лебусе

Советское воинское кладбище в Лебусе было открыто в 1947 году. Площадь захоронения составляет около 1 гектара. В память о погибших воздвигнут мемориал, в центре которого находится памятник в виде четырехгранной колонны с надписью на русском языке "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Советской Родины" и красной звездой на вершине. Справа и слева от него полукругом расположены галереи с плитами, на которых высечены известные имена павших воинов.

Изначально на кладбище было захоронено 4 003 советских солдата и офицера, погибших в боях в феврале - апреле 1945 года. С 1994 года кладбище в Лебусе считается местом подзахоронения советских солдат, останки которых находят в ходе поисковых экспедиций в Бранденбурге. Подзахоронения проводятся каждые два года. В 2020 году в условиях пандемии плановое перезахоронение не состоялось и было перенесено на 2021 год. Таким образом с 1994 года по настоящее время на кладбище было захоронено более 1,2 тыс. советских солдат.

На текущий момент количество захороненных солдат составляет 5 230, имена 2 475 из них известны. Работа по установлению неизвестных имен продолжается. В 2026 году планируется нанести на мемориальные плиты имена 341 советского воина.

Об уходе за советскими захоронениями в ФРГ

Важную роль в поддержании в надлежащем состоянии советских захоронений в ФРГ играет гуманитарная общественная организация "Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями". Она была создана после Первой мировой войны, в 1919 году. Организация осуществляет международное сотрудничество в области ухода за могилами, содействует организации встреч родственников и близких погибших воинов, поддерживает их в вопросах обустройства захоронений.

16 декабря 1992 года Россия и ФРГ подписали межправительственное соглашение об уходе за воинскими могилами. В соответствии с ним именно федеративная республика взяла на себя обязательства по сохранению советских и российских воинских захоронений и по уходу за ними на своей территории. Все расходы по обеспечению ухода за немецкими воинскими захоронениями в России и российскими воинскими могилами в ФРГ несет германская сторона. Народному союзу при этом разрешено создавать в РФ компактные захоронения погибших немцев.