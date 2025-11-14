МВД пресекло деятельность двух Telegram-каналов мошенников

В ведомстве отметили , что в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны администраторы в возрасте 16 и 18 лет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Работа двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более 1 000 арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России, пресечена сотрудникам УБК МВД совместно с коллегами из полиции Астраханской области и ЛНР, задержаны два администратора. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"УБК МВД России при содействии коллег из Астраханской области и Луганской Народной Республики, а также в сотрудничестве с центром безопасности Max пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более 1 000 арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны администраторы каналов в возрасте 16 и 18 лет. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 274.5 УК РФ (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети Интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.