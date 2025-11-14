Проект "Газманов-Родники" с 2026 года проведет очные отборы в Донбассе и Новороссии

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Всероссийское движение "Газманов-Родники" с 2026 года введет очные отборочные туры в регионах Донбасса и Новороссии на музыкальный конкурс "Родники-2026". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

"С будущего года всероссийский музыкальный конкурс под руководством народного артиста России Олега Газманова проведет очные отборочные туры в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Севастополе", - отметили в организации, добавив, что опыт подобного очного отбора уже был успешно апробирован в городе Краснодоне ЛНР среди юных участников конкурса "Родники.Дети".

Как пояснили в пресс-службе движения, необходимость очного отбора на исторических территориях связана с тем, что Украина много лет не вкладывалась в развитие местной культуры, что привело к практически полной утрате традиционной системы музыкального образования.

"Русская, российская песня стала забываться, исчезала с эстрады и из репертуара учащихся музыкальных школ. Возрождению отечественной культуры в новых территориях России будет способствовать не только отборочный тур конкурса "Родники" - предполагается, что поездки станут творческим десантом с концертами, обучающими семинарами для педагогов и мастер-классами для детей, где музыканты движения будут учить их не только петь, но и создавать песни", - проинформировали в организации.

Финальный концерт четвертого сезона конкурса "Родники" планируется провести 9 декабря 2026 года в Калининграде и он будет приурочен ко Дню Героев Отечества.