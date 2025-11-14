В Геленджике оштрафовали блогера за дискредитирующую подпись к видео Алаудинова

Оксану Кобелеву признали виновной в совершении административного правонарушения

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Геленджикский городской суд привлек к административной ответственности и назначил штаф блогеру Оксане Кобелевой за размещение поста с видеозаписью заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, сопровожденной подписью, дискредитирующей ВС РФ, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Геленджикский городской суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Оксаны Кобелевой. Кобелева признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено административное наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей , - говорится в официальном заявлении объединенной пресс-службы.

Уточняется, что женщина свою вину не признала. Кобелева является блогером с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Суть совершенного правонарушения состоит в том, что она опубликовала в своем канале пост с видеозаписью Алаудинова, при этом пост сопровождался текстом, содержащий сведения, дискредитирующие использование ВС РФ.