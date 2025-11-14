В Жуковском организовали школьное научное сообщество

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Научное сообщество организовали в подмосковном Жуковском на базе местной средней школы №12. Об этом сообщил ТАСС глава наукограда Андроник Пак.

"У нас появилось первое школьное научное сообщество, призванное воспитать у подрастающего поколения интерес к науке, развивать исследовательскую деятельность в рамках учебного процесса и, главное, вовлекать представителей науки в образовательный процесс", - сказал Пак. Он отметил, что инициативу реализовали в Жуковском благодаря победе во всероссийском грантовом конкурсе родительских комитетов с проектом "Научный вектор: родительско-школьный альянс".

"Проект дает родителям возможность активнее участвовать в учебном процессе детей, выстроить более тесное взаимодействие с педагогами и школой в целом", - подчеркнул Пак. Он выразил уверенность в том, что сообщество станет местом притяжения талантов и развития науки, что особенно актуально для Жуковского как наукограда Российской Федерации.

Пак напомнил, что в городе действует ряд средних школ с углубленным изучением отдельных предметов, несколько колледжей профессионального образования, а также филиалы двух вузов - Московского авиационного института и Московского физико-технического института, благодаря которым местные градообразующие предприятия, работающие в сфере авиации, получают молодые перспективные для отрасли кадры.