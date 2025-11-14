На первом Московском диаметре трамваи проехали более 13 тыс. км за два дня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Трамваи совершили на первом маршруте Московского трамвайного диаметра (Т1) более 500 рейсов и проехали свыше 13 тыс. км. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Линия уже доказала свое удобство и востребованность. Трамваи совершили на маршруте Т1 более 500 рейсов и проехали свыше 13 тыс. км", - сказал Ликсутов.

Всего за два дня пассажиры совершили на Т1 более 100 тыс. поездок.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый вид городского транспорта - Московские трамвайные диаметры - 12 ноября. Первый маршрут от Метрогородка до метро "Университет" длиной 27 км обеспечивает быструю и комфортную связь между востоком и юго-западом Москвы через центр города. Он работает по стандартам наземного метро. Т1 соединяет 13 районов Москвы с востока на юго-запад, 4 центральных ж/д вокзала и 24 станции метро, МЦК и МЦД.

На маршруте работают первые в России трамваи "Львенок-Москва" с автономным ходом, они проезжают участок протяженностью 2,1 км по проспекту Академика Сахарова без подключения к контактной сети.

Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируется запустить весной. Он соединит метро "Чертановская" со станцией "Новогиреево" МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание больше 1 миллиона жителей, заявлял ранее Собянин.