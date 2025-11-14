В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу в столичном регионе ожидается резкое изменение погодных условий, установление временного снежного покрова и понижение температуры до отрицательных значений. Дождь и мокрый снег начнутся после полуночи, что может привести к снежному накату на дорогах, налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, возможна гололедица", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он пояснил, что в связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организуем дежурство тягачей", - добавил заммэра.

По его словам, особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.