Более 30 тыс. женщин в Краснодаре получат доступ к ранней диагностике патологий

Новый маммограф установлен в городской поликлинике

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. женщин в Краснодаре получат доступ к своевременному обследованию и раннему выявлению патологий молочных желез благодаря установке нового маммографа в городской поликлинике №27. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"Благодаря новому скрининговому оборудованию медики смогут проводить исследования на месте. Маммограф поставлен по краевой программе "Развитие здравоохранения", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в минздраве, всего в лечебных учреждениях края работает более 110 маммографов, шесть из которых - передвижные. "В 2025 году за счет федеральных и бюджетных средств установят еще девять аппаратов", - добавили в министерстве.

Новое оборудование позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жительниц микрорайона Гидростроителей, обеспечив возможность регулярного прохождения профилактических обследований, отметили в ведомстве.