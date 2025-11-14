Росмолодежь займется созданием единой системы воспитания детей и молодежи

До ноября 2026 года Росмолодежи предстоит разработать порядок межведомственного взаимодействия органов госвласти при реализации молодежной политики, отметил заместитель руководителя агентства Юрий Лескин

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) займется созданием единой системы воспитания детей и молодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Юрий Лескин на пленарной сессии заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети" в Перми.

"Практическая задача, которая перед нами поставлена, - это создание единой воспитательной системы. Наша задача - выработать общую смысловую, содержательную рамку, единый государственный подход, чтобы среда, окружающая ребенка, молодого человека, была единая и воспитывающая, и само воспитание становилось связным процессом", - сообщил Лескин.

По его словам, впервые федеральное агентство координирует выполнение такого большого объема задач в рамках национального проекта, обеспечивая межведомственное взаимодействие с федеральными министерствами на региональном и муниципальном уровнях.

Лескин отметил, что до ноября 2026 года Росмолодежи предстоит разработать порядок межведомственного взаимодействия органов госвласти при реализации молодежной политики. Помимо этого, в регионах на основании федеральных рекомендаций необходимо разработать свои конкретные порядки, определить, как работает межведомственное взаимодействие, а также организовать работу координационного органа в сфере молодежной политики при высшем должностном лице.

Заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети" проходит в Перми в рамках Всероссийского семинара-совещания с руководителями органов исполнительной власти регионов РФ, реализующих молодежную политику. В ходе семинара запланированы доклады и групповая работа представителей министерств молодежной политики из всех регионов России. Пермь выбрана местом проведения мероприятия не случайно - в этом году столица Прикамья носит звание молодежной столицы России.