Росмолодежь: в России 89% молодежи работает, учится или ухаживает за ребенком

Это повод для гордости, подчеркнул глава агентства Григорий Гуров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 89% молодежи в России работает, учится или находится в отпуске по уходу за ребенком. Такие данные привел глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Исследование "Индекс поколения" проводилось на федеральном этапе по семи направлениям: образование, мировоззрение, работа и общественная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг и образ будущего.

"89% молодежи в России работает, учится или находится в отпуске по уходу за ребенком. И это повод для гордости. Мы демонстрируем один из лучших показателей среди развитых стран - по данным Организации экономического сотрудничества, доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая вообще ничем не занимается, так называемое поколение NEET, в нашей стране - 8%, тогда как в США это 14%, в Испании - 16%, Италии - 23%, Турции - 28%", - сказал Гуров на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети" в Перми.

По данным исследования, главной целью жизни 54% молодежи называет создание семьи. Среди молодежи от 18-24 лет эта доля составляет 46%. Главной причиной откладывания рождения детей молодые люди называют отсутствие собственного жилья. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет в планах на ближайшие 10 лет на первом месте - построение карьеры (38% опрошенных) и решение материальных вопросов (37%).