В АСИ назвали наиболее перспективные отрасли для сотрудничества с КНР в медицине

Речь идет об искусственном интеллекте и технологиях молекулярной медицины

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Наиболее перспективными направлениями для дальнейшего сотрудничества России и Китая в медицине являются, в том числе, искусственный интеллект и технологии молекулярной медицины. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, выступая на открытии международного форума по инновационному сотрудничеству в области молекулярной медицины в Гуанчжоу, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Светлана Чупшева уверена, что стартовавший форум может стать перспективной площадкой для того, чтобы вывести партнерство России и Китая на новый уровень. Она отметила, что перед странами открываются перспективы в таких областях, как совместные исследования и разработки - объединение российского опыта в доклинических и ранних клинических исследованиях с уникальной клинической базой и скоростью проведения испытаний в Китае, искусственный интеллект в медицине, образование и подготовка кадров, применение технологий молекулярной медицины для профилактики инвалидности у детей и взрослых", - сказано в сообщении.

В ходе выступления Чупшева подчеркнула, что Россия стремится к тому, чтобы сотрудничество с китайскими партнерами было полноценным и взаимовыгодным. Глава агентства также напомнила, что АСИ работает над международной инициативой по созданию платформы суверенного технологического развития. "Это способность страны создавать и применять критически важные технологии, чтобы оставаться независимым и конкурентоспособным государством. Мы работаем с технологиями в сфере энергетики, производства, безопасности и здоровья граждан, создаем экспертные группы в сфере нейротехнологий, биотехнологий, ИИ", - приводит ее слова пресс-служба.

Чупшева также отметила, что в портфеле АСИ уже несколько сотен проектов, направленных в том числе на развитие молекулярной медицины, генетики, нейро- и биотехнологий. "Наши страны (Россия и Китай - прим. ТАСС) активно работают над созданием прочной институциональной основы для сотрудничества в самых разных областях, в том числе в медицине. <…> Рады, что в рамках форума есть возможность для поиска решений по таким вызовам, как здоровье граждан и применение новых технологий в медицине. Это позволяет вывести вопросы, связанные с профилактикой, лечением и реабилитацией людей, на новый уровень", - приводятся ее слова в сообщении.