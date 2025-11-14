В Орловской области подготовят порядок выплаты компенсаций пострадавшим от БПЛА

Власти районов и городских округов региона разрабатывают соответствующие документы

ОРЕЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил муниципалитетам региона подготовить порядок выплат компенсаций гражданам, пострадавшим от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Муниципалитеты Орловской области подготовят порядки выплат компенсаций гражданам, пострадавшим от атак вражеских БПЛА. Соответствующее поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков", - говорится в сообщении.

Власти районов и городских округов региона разрабатывают соответствующие документы, порядки будут подготовлены в ближайшее время. В них будет расписана процедура обращения граждан за выплатой, список документов, которые нужно предъявить, а также сроки рассмотрения обращений и порядок выплат.

Ранее губернатор региона поручил создать в каждом районе и городе Орловской области постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений из-за атак украинских беспилотников.