В Ненецком АО ввели режим повышенной готовности из-за шторма

В регионе принимают меры по предупреждению возникновения и развития ЧС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Ненецком автономном округе (НАО) из-за штормовой погоды и сильного ветра, написала в своем Telegram-канале глава региона Ирина Гехт.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в НАО вводится режим повышенной готовности с 18:00 [мск]14 ноября до 09:00 [мск] 17 ноября. С 14 по 16 ноября ожидается сильный ветер - до 30-33 м/с", - написала губернатор.

В период действия режима повышенной готовности будут круглосуточно дежурить руководители и должностные лица органов управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, принимаются оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС, уточняются планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Прошу каждого не рисковать и воздержаться от поездок. Оставайтесь дома, позаботьтесь о детях и пожилых родственниках. Если понадобится помощь, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112", - добавила Гехт.

Севгидромет опубликовал на своем сайте штормовое предупреждение по НАО. "Местами по побережью НАО ожидается очень сильный ветер западной четверти порывами 30-35 м/с", - говорится в нем.