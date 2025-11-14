В Чите мужчину приговорили к аресту за сообщение с проукраинским лозунгом

Он признался, что был пьян, когда отправлял СМС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Читинский районный суд приговорил мужчину к суткам ареста за отправку СМС-сообщения с лозунгом украинских националистов знакомому врачу-ветеринару, следует из размещенных в картотеке суда материалов.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста сроком на одни сутки", - сказано в тексте постановления о назначении административного наказания.

Мужчина признался, что был пьян, когда отправлял СМС с лозунгом и изображение флага Украины врачу-ветеринару, к которой ранее возил на осмотр кошку. Телефон мужчины на следующий день после отправки сообщения разбила его жена, поэтому он не был изъят при осмотре квартиры. При этом на балконе квартиры хранились три флага Украины и флаг НАТО - при осмотре мужчина добровольно выдал их.