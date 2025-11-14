В Сочи депутаты парламентов ЕС и БРИКС возложили цветы к "Бронзовому солдату"

Организаторы подчеркнули, что возложение прошло перед предстоящей молитвенной встречей за мир

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты европейских парламентов и стран БРИКС, в том числе член Национального конгресса, бывший министр труда Бразилии Роналду Ногейра и депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов, почтили память павших воинов у мемориала "Бронзовый солдат" в Красной Поляне в преддверии II Международного симпозиума "БРИКС - Европа". Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"Накануне II Международного симпозиума "БРИКС - Европа" делегация парламентариев из Бразилии и России посетила мемориал "Бронзовый солдат" в поселке Красная Поляна городского округа Сочи. В составе делегации - федеральный депутат и президент фронта PROSUL в Национальном конгрессе Бразилии, бывший министр труда Роналду Ногейра и депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов", - рассказали организаторы, уточнив, что парламентарии возложили цветы и почтили минутой молчания память советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.

Организаторы подчеркнули, что возложение прошло перед предстоящей молитвенной встречей за мир. "Для нас было принципиально важно приехать сюда именно накануне молитвы за мир. Это не просто протокольное мероприятие - это духовная подготовка, напоминание о том, насколько ужасна война, и осознание цены человеческой жизни. Так мы перекидываем мост от трагедий прошлого к нашему завтрашнему важному событию в рамках симпозиума "БРИКС - Европа", - отметил депутат Кузнецов.

О мемориале

"Бронзовый солдат" - памятник советскому солдату, расположенный в поселке Красная Поляна. Он был установлен 2 мая 2010 года в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Прототипом монумента стал памятник советскому воину-освободителю, установленный в 1947 году на холме Тынисмяги в Таллине. В 2007 году власти Эстонии демонтировали его и перенесли на столичное военное кладбище. Сочинский мемориал, опираясь на этот образ, сохраняет память о подвиге советских солдат и напоминает о недопустимости переписывания истории и забвения жертв войны.

О симпозиуме

14-15 ноября 2025 года в Сочи состоится II Международный симпозиум "БРИКС - Европа", организованный политической партией "Единая Россия", Международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В нем примут участие порядка 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. На конференции также будут представлены Китай, Бразилия, Иран, Индонезия, Республика Беларусь, Алжир, Куба, Камбоджа, Эфиопия и ЮАР на уровне руководителей и председателей профильных комитетов.