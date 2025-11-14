На Камчатке объяснили значение гигантских приливов в жизни китов

Высота волн на Пенжинской губе в Охотском море достигает 13 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Научный коллектив экспедиции у берегов Камчатки установил, что гигантские приливы в Пенжинской губе в Охотском море поглощают углекислый газ из воздуха, а также дают корм китам. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга (КамГУ), который выступил координатором экспедиции.

"Пенжинская губа в Охотском море - один из самых динамичных водоемов планеты. Высота приливов здесь достигает 13 м, это рекордные показатели для Тихого океана. Летом сюда приходят кормиться гренландские киты - каждый весом до 100 тонн. Ученые Тихоокеанского океанологического института выяснили, что экстремальные приливы создают уникальную экосистему, которая одновременно кормит морских гигантов и поглощает углекислый газ из атмосферы", - отметили в пресс-службе.

Исследование проводилось летом 2025 года на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" в течение 35 суток, его итоги подведены сейчас. В экспедиции участвовали 30 человек экипажа судна и 32 научных работника: геологи, биологи, физики и химики моря. Работа охватила участок протяженностью около 800 км: от реки Пенжины до глубоководной части Охотского моря.

"Это была четвертая по счету комплексная экспедиция в Пенжинскую губу, начиная с 2023 года. До этого последняя подобная экспедиция проводилась в 1984 году под руководством академика В. А. Акуличева - тогда изучали район для строительства приливной электростанции", - рассказал заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН Павел Семкин.

Об исследовании

Главное открытие экспедиции - вся толща воды в Пенжинской губе, вплоть до глубины 60 м, оказалась недонасыщена углекислым газом по сравнению с атмосферой. Давление CO2 в воде составило 230-300 микроатмосфер при атмосферных 418 микроатмосферах. Благодаря этому углекислый газ проникает из воздуха в воду.

Поглощенный CO2 потребляется фитопланктоном в процессе фотосинтеза. Поскольку интенсивность фотосинтеза здесь высокая благодаря поступлению биогенных элементов и длительной освещеннности, фитопланктон потребляет углекислый газ быстрее, чем устанавливается равновесие с атмосферой. Поэтому вода остается недонасыщенной и продолжает поглощать CO2 из воздуха.

Углерод затем переходит по пищевой цепи в зоопланктон и далее в организм к китам, а часть органического вещества оседает в донные отложения. Обычно в шельфовых морях вода имеет слоистую структуру: теплая на поверхности, холодная на глубине. В Пенжинской губе картина иная: на входе в залив, при глубине около 90 м, температура воды одинакова от поверхности до дна - около нуля градусов, хотя наблюдения проводились в июле. Приливы перемешивают воду не только горизонтально, но и вертикально.

Работы проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий 2024-2026 гг. Координатором программы, объединяющей усилия 10 научных организаций, выступает КамГУ им. Витуса Беринга.