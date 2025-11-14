Карл III стал пятым в списке самых возрастных монархов Британии

Монарх отмечает день рождения в Южном Уэльсе в сопровождении королевы Камиллы

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Король Карл III вышел на пятое место в списке самых возрастных монархов в британской истории. Об этом сообщила Би-би-си по случаю отмечаемого 14 ноября 77-го дня рождения монарха.

Как подсчитали журналисты вещательной корпорации, Карл III недавно обошел Георга II, который умер в 1760 году, не дожив несколько дней до своего 77-летия. Старее нынешнего монарха в британской истории были лишь его мать Елизавета II (96 лет), королева Виктория (81 год), Георг III (81 год) и отрекшийся от престола Эдуард VIII (77 лет).

Его Величество отмечает день рождения в Южном Уэльсе в сопровождении королевы Камиллы. По случаю знаменательной даты Букингемский дворец распространил фото монарха - он стоит на фоне поместья Сандрингем в графстве Норфолк, опираясь на пастуший посох.

Свечи же на торте именинник задует в валлийском замке Кифартфа, отмечающем 200-летие со дня основания. А в Грин-парке в Лондоне по случаю дня рождения суверена был дан артиллерийский салют из 41 залпа.

Официально же день рождения короля отметили еще 14 июня - в столице прошел военный парад, включивший пролет авиатехники, и салют. Считается, что традиция отмечать два дня рождения монарха началась с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена. Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала июнь месяцем празднования своего официального дня рождения. Ее сын, взошедший на престол после смерти матери, тоже решил отмечать свой день рождения летом, также выбрав июнь.