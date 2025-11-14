В Тюмени наградили трудовую династию с общим стажем в 452 года

Представители семьи Кетовых трудились на Заводоуковском заводе в разные годы

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Династию Кетовых из Тюменской области, общий трудовой стаж которой составляет порядка 452 лет, торжественно наградили дипломом и благодарственным письмом полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и губернатор Александр Моор в рамках первого Фестиваля трудовых династий Урала, который прошел в Тюмени 14 ноября, передает корреспондент ТАСС. Более 40 членов династии разных поколений работали и продолжают работать на Заводоуковском машиностроительном заводе.

Династию собрала Светлана Кетова. Четыре поколения этой семьи, общей трудовой стаж которых составляет 452 года, трудились на Заводоуковском предприятии в разные периоды. Сама Светлана посвятила предприятию почти 23 года и сейчас занимает должность старшего инспектора по кадрам отдела по работе с персоналом. Вместе с ней работает и ее муж Игорь - его стаж составляет порядка 19 лет. Заслуги династии были неоднократно отмечены наградами, а ее члены занимали места на досках почета.

Кроме них, в рамках фестиваля награждены династия Комаровых из "Курганстальмоста" из Курганской области, династия Исаевых-Мишкиных ("Русал Урал") из Свердловской области, династия Копыловых (Златоустовский машиностроительный завод) из Челябинской области, а также династия Рудольф ("Славнефть-Мегионнефтегаз") из Ханты-Мансийского автономного округа. Во вручении наград приняли участие полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов и Герой России Рустам Сайфуллин.

Первый фестиваль трудовых династий призван отдать дань уважения семьям, чьи поколения на протяжении многих лет вносили и продолжают вносить весомый вклад в развитие Урала. В рамках фестиваля члены трудовых династий промышленного сектора обсудили профессиональный путь и истории выбора профессии, трудности и успехи в трудовой деятельности, а также роль наставников и трудовые подвиги поколений. "Сегодня мы чествуем деятелей промышленного сектора: разные поколения металлургов, строителей, нефтяников и газовиков", - сказал полпред Жога. Именно эти отрасли являются фундаментом и гарантией стабильности экономики России, добавил он.

Кроме этого, во время закрытия Жога сказал, что фестиваль трудовых династий Урала станет ежегодным. По инициативе тюменских властей его проведение планируется так же в Тюменской области, однако Жога уточнил, что каждый регион Урала достоин провести данное мероприятие.