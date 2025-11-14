В Терском районе КБР в 2026 г. капитально отремонтируют четыре образовательных учреждения

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Центральную библиотеку, три школы и детсад капитально отремонтируют в Терском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году, также реконструируют насосную станцию Курпского группового водовода, обеспечивающего муниципалитет водой. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"В 2026 году по нацпроекту "Молодежь и дети" запланировано проведение капитального ремонта образовательных учреждений в селениях Новая Балкария, Тамбовское, в школе № 4 и дошкольном отделении № 3 в городе Тереке. Кроме того, в рамках нацпроекта "Семья" будет отремонтирована центральная библиотека", - сообщил глава региона по итогам встречи с руководителем администрации Терского района КБР Асланби Хуштовым.

Также Коков отметил, что по программе модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется провести реконструкцию насосной станции Курпского группового водопровода и уличной водопроводной сети в селении Инаркой. А до конца 2025 года завершится ремонт уличной водопроводной сети в селении Терекское протяженностью больше 20 км.