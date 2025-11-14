В Ульяновской области сформируют шесть образовательных кластеров

Среди них строительный, педагогический, медицинский, перерабатывающий и другие кластеры

УЛЬЯНОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. В Ульяновской области сформируют шесть новых образовательно-производственных кластеров до 2030 года. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в приветственном слове на пленарном заседании форума, посвященном 85-летию системы среднего профессионального образования в России.

"Мы создали шесть образовательно-производственных кластеров - от авиации до креативных индустрий. И до 2030 года планируем создать новые", - сказал он, перечислив среди них строительный кластер, кластер в сфере переработки и производства пищевой продукции, кластер педагогики, кластер в области клинической и профилактической медицины, кластер фармацевтики, а также в сфере туризма и сферы услуг.

Русских отметил, что работа по созданию строительного кластера уже началась. "Ульяновский цементный завод и Ульяновский колледж градостроительства и права сотрудничают не первый год. Совместно разрабатывают образовательные программы. А цемзавод помогает в оснащении материально-технической базы и создании рабочих мест на базе колледжа", - пояснил он.

По словам губернатора, в отрасли сельского хозяйства сейчас действует кластер по направлению "Агрономия". В ближайшее время будет сформирован еще один - "Переработка и производство пищевой продукции". "Кроме того, мы планируем создание образовательных кластеров в таких отраслях, как педагогика, клиническая и профилактическая медицина, фармацевтика, туризм и сфера услуг", - уточнил глава региона.

Русских добавил, что к 2030 году все колледжи и техникумы региона должны быть вовлечены в программы образовательного проекта "Профессионалитет". "Чтобы Ульяновская область стала центром притяжения для талантливых и целеустремленных ребят из других регионов", - подчеркнул он.

В форуме принял участие директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Виктор Неумывакин. Он сообщил журналистам, что система среднего профессионального образования - самый бурно развивающийся уровень образования в России. По словам Неумывакина, в колледжах и техникумах дается практико-ориентированное образование. "Ни на одном уровне образования нет такого количества часов практической подготовки, и причем на реальном оборудовании, которое используется для реального рабочего места", - отметил он.