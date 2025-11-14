В Карелии изъяли из оборота 335 кг рыбы

У продукции отсутствовали маркировка и ветеринарные сопроводительные документы

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора изъяли из оборота 335 кг рыбы и рыбной продукции у индивидуального предпринимателя, организовавшего выставку-ярмарку рыбы из Камчатского края в здании кинотеатра в Петрозаводске. В ходе контрольно-надзорного мероприятия выяснилось, что у продукции отсутствовали маркировка и ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в ведомстве.

Без документов и маркировки невозможно установить происхождение рыбы, ветеринарно-санитарную безопасность, соблюдены ли заявленные производителем условия хранения, не истек ли срок годности рыбной продукции.

"В ходе мероприятия <...> было изъято из оборота 335 кг рыбы и рыбной продукции. Было установлено, что часть рыбной продукции (форель, чавыча, икра, всего 27,2 кг) имела маркировку, но ветеринарные сопроводительные документы на нее отсутствовали. Остальная рыбная продукция не имела ни маркировки, ни ветеринарных сопроводительных документов. Это чавыча, треска, икра кеты, нерки, угорь, марлин и т.д. Рыба была как горячего и холодного копчения, так и соленая", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, предприниматель не впервые попадает в поле зрения надзорных органов. Так, в 2022 году мониторинг ФГИС "Меркурий" показал, что рыба, которую он продавал в 2022 году как "камчатская", приехала из Вьетнама и была переработана во Владимирской и Московской областях. А в 2023 году в Петрозаводск привезли рыбу вообще без документов, по которым можно было бы установить ее происхождение. Тогда было арестовано 116 кг продукции.

"В действиях индивидуального предпринимателя усматриваются признаки нарушений, предусмотренныx ч. 2 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Принимаются меры к привлечению предпринимателя к административной ответственности и утилизации изъятого товара", - сказано в сообщении.

В Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора рекомендовали требовать ветеринарные документы, подтверждающие безопасность продукции, и проверять маркировку. Там должны содержаться сведения о производителе, дате производства, сроках годности и условиях хранения. "В случае отказа от предоставления ветеринарных сопроводительных документов и отсутствия на товаре маркировки рекомендуем воздержаться от покупки. Употребление в пищу животноводческой продукции неизвестного происхождения может быть небезопасным для вашего здоровья", - говорят эксперты.