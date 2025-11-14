Путин посмертно наградил орденом Мужества двух работников "Белгородэнерго"

Награду присудили электрослесарю Юрию Бондарю и мастеру бригады Игорю Гранкину

БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно электрослесаря и мастера бригады регионального филиала "Россетей" - "Белгородэнерго". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что мастер бригады Игорь Гранкин и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь, работавшие в филиале "Россети Центр" - "Белгородэнерго", удостоены награды за самоотверженность и мужество, "проявленные при исполнении профессионального долга".