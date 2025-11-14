Российский музей музыки представил опыт мемориальных музеев в Дубае

Гендиректор учреждения Михаил Брызгалов также представил международные выставочные проекты музея, посвященные выдающимся российским музыкантам, и отметил растущую роль мультимедийных инструментов в работе мемориальных площадок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов вошел в состав официальной делегации российских музеев, принявших участие в работе Генеральной конференции Международного совета музеев (ИКОМ), которая прошла 12-14 ноября в Дубае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

На сессии 12 ноября Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов (ICLCM), членом которого является Музей музыки, Михаил Брызгалов выступил с докладом "Мемориальные музеи Российского национального музея музыки". "Значение и актуальность мемориальных музеев сегодня чрезвычайно велики. Они выполняют одновременно просветительскую, воспитательную и мемориальную функции", - отметил он.

По словам Брызгалова, мемориальные музеи требуют особого внимания к условиям хранения, работе с этикетажем, вопросам доступности и совмещению мемориального и современного пространств. "Благодаря внедрению новых технологий и форм работы мы привлекаем широкий круг посетителей, оставаясь при этом верными своей сути - бережно храня то подлинное, что досталось нам от прошлых эпох", - пояснил гендиректор музея.

В пресс-службе добавили, что в своем выступлении Брызгалов также представил международные выставочные проекты музея, посвященные выдающимся российским музыкантам, и отметил растущую роль мультимедийных инструментов в работе мемориальных площадок.

Генеральная конференция ИКОМ - главное событие мировой музейной отрасли, проводимое один раз в три года. В 2025 году ее ключевой темой стало "Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах". В форуме участвовали более 3 тыс. специалистов из разных стран, Россию представили свыше 70 профессионалов.

