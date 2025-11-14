В Москве и Подмосковье прирост снега может составить до 4 см за ночь

Ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части ЦФО

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Прирост снега во время непогоды, прогнозируемой синоптиками предстоящей ночью в Москве и Московской области, может составить до 4 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 09:00 мск ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, при этом количество осадков ожидается на уровне 8-13 мм, местами 15 мм, а прирост снега - до 4 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что при этом минимальная температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов в Подмосковье. Ветер прогнозируется западный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с. "Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Резкое изменение погоды к выходным синоптики объясняют прохождением через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части Центрального федерального округа.

В свою очередь, власти столицы заявили о переведении всех служб в режим повышенной готовности. В частности, по данным комплекса городского хозяйства мэрии, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, коммунальщики осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой, цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией", - отметили в комплексе. Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.