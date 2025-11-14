Участник стрельбы из свадебного кортежа на улицах Йошкар-Олы публично извинился

Извинения за действия сына также принесла его мать

ЙОШКАР-ОЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Участник стрельбы, устроенной из свадебного кортежа на улицах города, принес публичные извинения на внеочередном заседании совета по делам национальностей Марий Эл. Видеозапись опубликовал в своих социальных сетях глава региона Юрий Зайцев.

"Извиняюсь перед всеми, кого напугали необдуманные действия. Такого больше не повторится", - сказал участник инцидента. Извинения за действия сына по телефонной связи также принесла мать участника стрельбы. "Я буду вам очень благодарен, если вы тоже нас поддержите", - ответил ей Зайцев.

Глава региона также опубликовал кадры инцидента. На них видно, что участники двигавшегося по улицам города свадебного кортежа стреляли в воздух из охолощенных пистолетов. Сообщается, что инцидент напугал и возмутил многих жителей региона, причем некоторые в соцсетях пытались делать акценты на национальной принадлежности нарушителей.

"Это не характерно для нашей республики, это не в наших традициях - люди были напуганы, не могли понять что происходит", - отметил прокурор республики Илдус Нафиков. Он добавил, что должен "остудить горячие головы, которые думают, что такое можно повторить".

Глава региона заявил, что виновные понесут наказание. "Обнадеживает, что сами молодые люди, их родители осознали произошедшее и раскаиваются", - заметил Зайцев. Кроме того, он рекомендовал действующим на территории региона национальным и культурным автономиям, а также общественным организациям провести профилактические беседы.