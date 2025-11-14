СКФУ ежегодно углубляет изучение студентами казачества

Одним из способов популяризации казачества стало проведение различных тематических мероприятий

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) ежегодно углубляет изучение казачества в образовательной системе вуза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"СКФУ - ключевой научный и образовательный центр Северного Кавказа, формирующий идеологический, нравственный и культурный фундамент патриотизма и гражданского самосознания. Изучение истории и традиций российского казачества является основой сохранения культурного кода страны, поэтому мы ежегодно расширяем казачий компонент в образовании. Это помогает университету воспитывать поколение, способное уверенно развивать Россию и укреплять ее историческое и нравственное единство", - передает пресс-служба слова и. о. ректора СКФУ доктора исторических наук, профессора Татьяны Шебзуховой.

По данным пресс-службы, одним из способов популяризации казачества является проведение различных тематических мероприятий. Так, вуз стал площадкой для проведения III Всероссийского форума "Казачество на Северном Кавказе: современное состояние и образ будущего".

"Форум призван определить стратегические направления для интеграции казачества в систему обеспечения государственных интересов Российской Федерации. Его главный акцент - укрепление взаимодействия казачьих обществ с органами власти и Русской православной церкви, а также развитие научной школы казаковедения и популяризация образа казака как защитника Отечества и носителя духовных ценностей России", - добавили в пресс-службе.

В рамках форума в СКФУ проходят пленарное заседание, круглые столы, дискуссии, по итогу которых будет составлена резолюция с предложениями по развитию казачьего образования и государственной поддержке казачества как важнейшего института служения Отечеству.