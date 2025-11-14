В Дагестане создали экспертный совет по вопросам помощи детям с ОВЗ

Деятельность совета будет направлена на разработку и внедрение программ поддержки уязвимых категорий пациентов

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. В Дагестане образован экспертный совет по вопросам социальной, медицинской и реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщил ТАСС спикер Народного собрания республики Заур Аскендеров.

"В Дагестане, к сожалению, более 100 тыс. детей с психо-неврологическими патологиями. Как отмечают специалисты, тенденция роста разного рода заболеваний продолжается. Мы с коллегами, проанализировав ситуацию, посещая центры, решили, что эту работу необходимо координировать. И создание экспертного совета вызвано этой необходимостью. Это позволит сообща обсуждать и решать насущные проблемы", - подчеркнул спикер дагестанского парламента.

Как отметил Аскендеров, деятельность совета будет направлена на разработку и внедрение программ поддержки уязвимых категорий детей, а также на улучшение качества предоставляемых им услуг.

В состав нового органа вошли ведущие специалисты в соответствующих областях, представители профильных органов власти, общественных организаций, благотворительных фондов и меценаты. Возглавил экспертный совет спикер Народного собрания региона Аскендеров.