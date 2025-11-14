Авторы 50 лучших практик стали победителями конкурса "Наставничество"

© Пресс-служба ИРПО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Победителями всероссийского конкурса "Наставничество" стали авторы 50 лучших практик из 33 регионов России. Ключевыми критериями оценки работ стали уникальность, результативность и потенциал масштабирования, сообщила пресс-служба Института развития профессионального образования.

"Важно, что лучшие практики, представленные на конкурсе, не только носят прикладной характер, но и имеют огромную социальную ценность, становясь ориентиром для всей страны", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привели в пресс-службе.

Победителями конкурса стали авторы 50 лучших практик, представляющие 33 региона России. Работы оценивались по трем ключевым критериям: уникальность и инновационность, результативность и практическая значимость, а также потенциал масштабирования для применения в других организациях и регионах.

Так, в номинации "Наставничество в сфере образования, воспитания и молодежной политики" было отмечено 16 практик, в "Наставничестве на производстве" и "Наставничестве в социальной сфере и общественной деятельности" отметили по 12 лучших работ, еще десять стали призерами в категории "Наставничество на службе".

Кроме того, в 2025 году были организованы номинации, учрежденные партнерами конкурса. Среди них "Наставник будущего" от огранизации "Опора России", в рамках которой оценивался вклад в развитие наставничества и использование современных подходов. От общества "Знание" представлена категория "Наставничество и просвещение" за развитие и популяризацию наставничества в России.

Награждение победителей пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге на финале чемпионата "Профессионалы", который проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".