Соцфонд перечислил пенсии на общую сумму €5 млн в Латвию и Эстонию

Пенсионные платежи в прибалтийские страны были возобновлены в августе 2025 года, ранее они блокировались иностранными банками из-за санкций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Социальный фонд перечислил в Латвию и Эстонию российские пенсии на общую сумму почти €5 млн. При этом большая часть из них уйдет в Латвийскую Республику, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

"Общая сумма выплат составила почти €5 млн. В рамках договора России с Латвией средства получат 9,2 тыс. пенсионеров на сумму €4,1 млн. Соответствующий перевод был сделан 13 ноября. По договору с Эстонией средства перечислены сегодня и будут выплачены 3,9 тыс. пенсионеров на общую сумму €801,1 тыс.", - говорится в сообщении.

В Соцфонде напомнили, что пенсионные платежи в указанные прибалтийские страны были возобновлены в августе 2025 года, ранее они блокировались иностранными банками из-за санкций.

По действующим правилам, Социальный фонд раз в квартал переводит выплаты получателям в Латвии и Эстонии. Зачисление происходит на личный счет пенсионера в заграничном банке через иностранное пенсионное ведомство. Для осуществления перевода требуется согласие зарубежной стороны на проведение платежей.

В августе Россия получила соответствующее согласие от компетентных органов Эстонской и Латвийской республик и перечислила плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также заблокированные переводы за первый и второй кварталы.

"Отметим, что Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу", - подытожили в Соцфонде.