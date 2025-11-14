В Вологодской области без света остаются около 640 абонентов

Восстановить подачу электроэнергии планируют к утру 15 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. В Вологодской области около 640 абонентов из 26 населенных пунктов остаются без электроснабжения, прерванного из-за непогоды. Восстановить подачу электроэнергии планируют к утру 15 ноября, сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

"По оперативной информации на 22:00 [мск], отключено электроснабжение у 640 потребителей в 26 населенных пунктах Великоустюгского и Никольского округов. На устранении 20 человек, 6 бригад, 6 единиц техники. Ориентировочное время восстановления до 08:00 [мск] 15 ноября", - привел губернатор данные своего заместителя Евгении Мазановой.

Ранее сообщалось, что без электричества остались более 1,2 тыс. абонентов на территории региона.

По данным Вологодского гидрометцентра, Вологодская область оказалась под влиянием активного атлантического циклона, с которым пришли потепление до плюс 7 градусов, порывистый ветер до 15-17 м/с и дождь. К вечеру территорию пересечет холодный атмосферный фронт, начнется понижение температуры до минус 4 градусов, дождь перейдет в снег, возможно налипание мокрого снега на провода ЛЭП и ветви деревьев.