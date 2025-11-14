Федор Конюхов отправился в Антарктиду для создания одиночной станции

Путешественник развернет базу на острове Смоленск, сообщил его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов отправился на остров Смоленск для развертывания первой одиночной сезонной антарктической исследовательской станции. Об этом сообщил ТАСС его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

"Выходим на сутки раньше, потому что 15 ноября ожидается плохая погода. Путь через пролив Дрейка займет примерно четверо суток", - сказал он.

Команда во главе с Конюховым вышла из аргентинского города Ушуайя на двухмачтовой шхуне. На судне находятся 21 участник экспедиции и 6 членов экипажа. Как планируется, они проведут примерно три дня на острове для строительства станции, а затем оставят Конюхова одного до середины марта.

Миссия экспедиции

На острове Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. Как рассказал путешественник в ходе визита в посольство России в Буэнос-Айресе, на согласование проекта в международных органах ушло два года. "58 стран изучают Антарктиду, и все 58 стран подписались, что они не против, что русский исследователь будет заниматься микропластиком", - рассказал он.

Если эксперимент с одиночной станцией окажется успешным, в следующий раз Федор Конюхов отправится в Антарктиду зимой, чтобы провести там девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи, когда к нему невозможно будет доставить провизию. Впоследствии штаб надеется, что этот опыт откроет путь к созданию новой круглогодичной российской антарктической станции. "Современные технологии позволяют станции существовать в режиме одного человека. Не нужны мотористы, не нужны дизель-генераторы, не нужен радист. Есть спутниковая связь, солнечные батареи, специальный аккумулятор", - отметил Оскар Конюхов.

Как раз на станции "Смоленская" будет испытан уникальный накопитель энергии, произведенный госкорпорацией "Росатом". "Он может шесть месяцев находиться без подзарядки. После того, как Федор им попользуется в течение четырех месяцев и подтвердит, что он работает в Антарктиде под нагрузкой, эти аккумуляторы будут поставляться на все российские станции, и мы наконец-то избавимся от старых аккумуляторов, которые загрязняют природу", - рассказал Оскар Конюхов.

Смоленск, входящий в архипелаг Южные Шетландские острова, был выбран для станции не случайно. Значительная часть входящих в архипелаг островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 годах, и изначально имела русские названия - Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, - но позже получили английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах. Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками.

Картины, молитвы и дневники

Как ожидается, примерно каждые 10 дней к острову будет подходить шхуна, которая будет доставлять Конюхову свежие продукты, почту и снаряжение в случае необходимости. Помимо жилой палатки и рабочего места, на станции будет установлена палаточная часовня. "Господь Бог не только в России, но и по всему земному шару, и в Антарктиде, и даже в космосе, и на Луне, и на Марсе. Господь Бог везде, и надо везде молиться", - сказал Федор Конюхов.

С собой на остров он также везет около 20 небольших холстов. В ходе визита в посольство путешественник и глава российской дипмиссии Дмитрий Феоктистов договорились провести выставку получившихся работ на обратном пути в Россию. Конюхов также надеется, что у него найдется время для книги. "Но четыре месяца для меня это не так много. Я все мечтаю уехать на девять месяцев - там уже будет время хорошо помолиться и подумать", - поделился путешественник.