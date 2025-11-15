В МВД рассказали о схемах мошенничества на сайтах знакомств

Аферисты для обмана россиян используют поддельные фотографии и анкеты с целью получения доступа к персональным данным жертв

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МВД России назвало четыре наиболее распространенные схемы и сценария, которые мошенники используют на сайтах знакомств.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, среди них "выстраивание доверительных отношений с последующим требованием денежных переводов под предлогом тяжелой жизненной ситуации". Например, по ее словам, это может быть болезнь, авария или необходимость срочной поездки.

"Обещания личной встречи, на которую якобы нужны средства для оформления визы, билетов или других расходов", - еще одна уловка мошенников на сайтах знакомств, которую назвала Волк в числе распространенных.

Кроме того, аферисты для обмана россиян используют поддельные фотографии и анкеты с целью получения доступа к персональным данным жертв. Также среди наиболее распространенных схем и сценариев является вовлечение людей в инвестиционные или игровые схемы через доверительное общение.

"МВД России призывает граждан быть бдительными, не доверять сомнительным просьбам о переводе денежных средств и незамедлительно сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы", - подытожила представитель ведомства.