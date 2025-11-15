Легойда: РПЦ очень серьезно относится к теме ИИ

По словам председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, самым важным сейчас является отделение реальных рисков от предполагаемых

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) очень серьезно относится к теме искусственного интеллекта (ИИ), доклады по этой теме вызывают бурные дискуссии в церковных кругах. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Церковь очень серьезно ко всему этому относится. Разные люди по-разному, но на уровне церковных институций у нас было несколько докладов в рамках Высшего церковного совета и, я думаю, они еще будут. Так, комиссия по биоэтике применительно к своей сфере компетенций готовила доклад, была довольно бурная дискуссия. Но мы пока находимся на этапе, где вопросов больше, чем ответов", - сказал он, отвечая на вопрос о роли Русской православной церкви в осмыслении феномена ИИ.

По словам председателя синодального отдела, самым важным сейчас является отделение реальных рисков ИИ от предполагаемых. "Если мы рассматриваем искусственный интеллект исключительно как инструмент, а это пока представляется самым разумным, то здесь мы понимаем, что со времен Отцов Церкви ничего не поменялось. Любой инструмент может быть использован во благо и во зло. И нужно понять, где использование будет во благо, а где во зло", - добавил он.

Легойда отметил, что общество "заигрывается с искусственным интеллектом", но в ближайшем будущем "должно наступить насыщение". "Скажем, те мои знакомые, к которым я прислушиваюсь и которые сильно больше, чем я, работают с ним, говорят, что надоедает и ищешь отдохновение от этого. И я очень надеюсь, что начнется обратный процесс", - заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован 17 ноября в 11:00 мск.