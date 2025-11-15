Военные медики рассказали ТАСС о работе на СВО

Агентство подготовило репортаж о том, как раненых российских бойцов эвакуируют с передовой и доставляют в полевые госпитали, а также проводят сложные операции в крупном медучреждении

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Работа российских военных медиков на разных этапах эвакуации - от доставки раненых в полевой госпиталь с передовой, заканчивая сложными операциями военных хирургов в большом госпитале в столице страны показана в новом специальном репортаже ТАСС.

Перед там, как передать раненых в руки врачей передового медицинского госпиталя, первую медицинскую помощь им оказывают бойцы эвакуационной группы, зачастую счет идет на секунды. "Каждая спасенная тобою жизнь, она, получается, ляжет благодатью на тебя и на весь твой род. Ну, на бурятском - это буян называется", - рассказывает боец эвакуационной группы Южной группировки ВС РФ с позывным Док.

"Все специалисты понимают свою задачу, свою роль, время действий, сами действия. И естественно, возникает полное взаимодействие, которое позволяет нам работать оперативно, - рассказывает командир военно-полевого госпиталя с позывным 103. - Никому из сотрудников не надо объяснять. Каждый знает свое место, это сплачивает людей, несмотря на обстановку, в которой приходится работать".

В большой госпиталь военнослужащие с тяжелыми ранениями поступают санитарной авиацией или санитарными поездами. "Из-за того, что пациент стабилен, все неотложные действия были выполнены в зоне СВО, мы можем выполнять более сложные операции", - говорит старший ординатор торакального отделения госпиталя им. Бурденко Александр Литвиненко.

