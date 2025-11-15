На ВДНХ завершили монтаж 12-метрового елочного шара

В декорации сделаны два прохода, чтобы горожане могли пройти сквозь нее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Работы по монтажу 12-метрового елочного шара около арки Главного входа на ВДНХ подходят к концу. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Завершаем монтаж 12-метрового елочного шара около арки Главного входа. Шар состоит из нескольких частей - рамы основания, нижней и верхней полусфер, поверх них крепятся декоративные панели. Нижняя и верхняя полусферы сделаны из стальных плоских ферм (каркасов) и связей с установленными поверх обрешетками, которые точно повторяют геометрию шара. После сборки и стыковки они обтягиваются сеткой", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в 12-метровом шаре сделаны два прохода, чтобы горожане могли пройти сквозь него. Для освещения и украшения используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах, которое рассчитано на любую погоду и потребляет в десятки раз меньше электроэнергии.

В комплекса городского хозяйства Москвы отметили, что в столице сформировался достаточный запас декораций для обеспечения полноценного украшения города. Так, на данный момент используются уже имеющиеся конструкции.