Из нацпарков у Байкала вывезли свыше 4,4 тонны вторсырья на переработку

С 2019 года из трех нацпарков-участников собрали более 20 тонн стекла, пластика, металла и крышек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Защитники природы в 2025 году собрали и вывезли на переработку 4,4 тонны отходов из трех национальных парков - Прибайкальского, Забайкальского и "Чикой". Об этом сообщает пресс-служба фонда "Озеро Байкал" по случаю отмечаемого в субботу Всемирного дня переработки вторсырья.

"Механизм обращения с отходами, способный сохранять ресурсы планеты и снижать уровень загрязнения, уже семь лет применяется и в Сибири. Благодаря проекту "Национальные парки без мусора" ежегодно на переработку отправляются тонны стекла, металла и пластика, собранные на особо охраняемых природных территориях - в Прибайкальском и Забайкальском нацпарках, а также в парке "Чикой". В 2025 году объем вторсырья, собранный здесь, превысил 4,4 тонны", - говорится в сообщении.

В национальных парках - участниках программы действует 21 точка для раздельного сбора. В Забайкальском национальном парке в 2025 году было собрано 1,6 тонны стекла, 200 кг пластика, 104 кг металла и 3,5 кг крышек. В Прибайкальском национальном парке собрано 1,7 тонны стекла, 520 кг пластика и 286 кг металла. В национальном парке "Чикой" проект только набирает обороты, там в 2025 году собрано в общей сложности 17 кг вторсырья.

С 2019 года из трех нацпарков-участников было вывезено более 20 тонн стекла, пластика, металла и крышек. Из них только в 2025 году - 724 кг пластика, 3,3 тонны стекла и 395 кг металла. Динамика программы "Национальные парки без мусора" говорит об эффективности: если в 2019 году на переработку было отправлено 950 кг вторсырья, то в 2024 году был установлен абсолютный рекорд - 5,9 тонны металла, стекла и пластика. Показатель 2025 года, составивший свыше 4,4 тонны, подтверждает устойчивый положительный тренд, несмотря на естественные годовые колебания.

"Проект "Национальные парки без мусора" - это не серия субботников или других мероприятий по уборке той или иной территории. Это продуманная практика, направленная на устранение причин, а не следствий замусоривания. Мы создаем удобную инфраструктуру для правильного сбора вторсырья, вовлекаем посетителей в ответственное обращение с отходами, формируя и у местных жителей, и у туристов новую экологическую культуру", - заявила генеральный директор фонда "Озеро Байкал" Анастасия Цветкова, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для более 36 тыс. туристов за семь лет экологические акции и инфраструктура раздельного сбора отходов становятся первым и понятным шагом в мир осознанного потребления. Для местного населения проект открывает новые экономические возможности: более 60 человек за время работы проекта получили сезонную работу.