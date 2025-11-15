Русская община: учившиеся в РФ чиновники Молдовы не защищают русскую культуру

Глава объединения Людмила Лащенова перечислила членов молдавского правительства, которые получили высшее образование в Москве

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Многие члены правительства Молдавии, которое приняло решение закрыть Русский дом в Кишиневе, являются выпускниками высших учебных заведений Москвы, но побоялись выступить в защиту русской культуры. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ТАСС глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова, которая накануне так и не дождалась разрешения выступить в парламенте, где более девяти часов обсуждалось это решение.

"Я очень разочарована тем, что ряд членов правительства Молдавии, которое одобрило и представило в парламент решение о закрытии Русского дома, учились в Москве, получив образование в высших учебных заведениях, которые считаются одними из лучших в мире и где учатся сегодня сотни юношей и девушек из нашей страны. Их фамилии были названы в ходе вчерашней дискуссии в парламенте. Это и недавно назначенный премьером Александр Мунтяну, который является выпускником МГИМО. Выпускниками этого престижного института являются бывший премьер Юрий Лянкэ, и экс-глава МИД Николай Попеску, в России учился министр инфраструктуры Владимир Боля, другие политики. Жаль, что, получив на льготных условиях прекрасное образование, которое позволило сделать успешную карьеру, они сегодня забыли об этом. И в борьбе за русскую культуру, которую любит и уважает молдавский народ, оказались на другой стороне - с теми, кто не понимает значения этого явления", - сказала Лащенова.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.