Разработчики разовой бомбовой кассеты получили премию имени Николая Макаровца

Церемония награждения лауреатов прошла в Московском авиационном институте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов учрежденной Ростехом премии имени Николая Макаровца прошла в Московском авиационном институте (МАИ). Победителем в номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" стали разработчики разовой бомбовой кассеты. Об этом сообщили в госкорпорации.

"На площадке Московского авиационного института прошло традиционное награждение лауреатов премии имени Героя России Николая Макаровца, учрежденной по инициативе госкорпорации "Ростех". Награда присуждается за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. В 2025 году организаторы получили рекордные 148 заявок", - говорится в сообщении.

В Ростехе уточнили, что главная цель премии - мотивировать разработчиков, производственников и ученых создавать новую военную и гражданскую продукцию, модернизировать производство и внедрять новаторские идеи и решения.

"За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия - эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов. Она проводится уже шестой год подряд и показывает, что талантливых людей в промышленности становится все больше и больше", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

Лучшие в номинациях

Так, в номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты.

В номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" золото досталось разработчикам рецептурно-компоновочных решений и унифицированных технологий снаряжения к БПЛА.

В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции гражданского назначения" самую высокую оценку получил соискатель за безопасную технологию снаряжения капсюлей-воспламенителей.

Лучшим в номинации "За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции" признан специалист предприятия Ростеха за разработку новых и усовершенствованных технологических процессов получения индивидуальных высокоэнергетических материалов.

Также в номинации "Лучшая научная работа" были отмечены инновационные решения, связанные с производством порохов, контролем механической обработки деталей и возможностями для модернизации вооружения.

Кроме того, на торжественной церемонии прошло награждение в номинации "Заслуженный ветеран" для сотрудников, отдавших промышленной отрасли более 30 лет.

О премии

Соискателями премии могут стать работники в возрасте до 45 лет и авторские коллективы, добившиеся значимых результатов, а также студенты вузов с научными проектами. Все победители получат финансовое поощрение. Размер индивидуальной премии за первое место составляет 800 тыс. рублей, второе - 600 тыс. рублей, третье - 400 тыс. рублей. Отдельная номинация предусмотрена для заслуженных ветеранов отрасли.

Николай Александрович Макаровец - выдающийся ученый в области ракетной техники, внесший значительный личный вклад в развитие отечественной науки, доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, РАЕН, РИА. За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня в 1997 году удостоен звания Героя Российской Федерации. Макаровец - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы. Удостоен звания лауреата международной премии Андрея Первозванного "За веру и верность".