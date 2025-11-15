Парламентарии из России, стран Европы и глобального Юга провели молебен о мире

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламентов из России, стран Европы и глобального Юга на полях II международного симпозиума "БРИКС-Европа" провели молебен о мирном разрешении конфликтов на Украине, в секторе Газа и других горячих точках, передает корреспондент ТАСС.

Молитвенная встреча, как ее назвали организаторы, прошла непосредственно перед началом симпозиума в конференц-зале отеля Radisson Collection Sochi. Ее организаторами стали Всемирная Христианская ассоциация парламентариев, Фонд "Истинные ценности" и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

"Мы собрались здесь, чтобы молиться, потому что имеем общую цель - цель мира, цель межрелигиозного диалога и цель привлечь людей, которые вне политики, стремятся к лучшему взаимопониманию и дружелюбию между людьми, - сказал президент Фонда де Голля за мир и дружбу между народами Пьер де Голль. - Мы также здесь, чтобы молиться за фундаментальные ценности, особенно в восточном мире, где эти ценности чтят и сохраняют. Мы здесь, чтобы напомнить себе о человеческом предназначении и восстановить понимание того, что в каждом нашем действии присутствует смысл, связанный с Богом. День за днем мы должны помнить о нашей человеческой природе и о том, что мы - в руках Бога".

Член Европарламента Фернан Картайзер в молитве призвал, чтобы люди не видели друг в друге врагов, а только друзей.

Также о мире молились парламентарии из Венгрии, Германии, Бразилии и других стран.

О симпозиуме

Симпозиум "БРИКС-Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.