Мишустин поздравил президента музея "Тарханы" с днем рождения

Премьер отметил вклад заслуженного работника культуры РСФСР Тамары Мельниковой в сохранение наследия писателя Михаила Лермонтова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил президента музея-заповедника "Тарханы", заслуженного работника культуры РСФСР Тамару Мельникову с днем рождения, отметив ее вклад в сохранение наследия писателя Михаила Лермонтова. Мельниковой исполнилось 85 лет.

"Известный литературовед, человек талантливый и многогранный, вы посвятили себя сохранению наследия Михаила Юрьевича Лермонтова. Долгие годы вы вносите вклад в развитие знаменитого музея-заповедника. Он является особо ценным объектом культурного наследия народов России, объединяет уникальные архитектурные памятники", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.

Мишустин отметил усилия Тамары Мельниковой, которые она прилагает для приумножения традиций музея-заповедника "Тарханы" и привлечения интереса к нему любителей литературы, а также представителей разных поколений. "Этот огромный труд достоин уважения и искренних слов благодарности", - подчеркнул премьер-министр, пожелав Мельниковой удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия.

Тамара Мельникова родилась 15 ноября 1940 года в селе Ярмолинцы в Хмельницкой области. Она возглавляет Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" на протяжении 47 лет - с 1978 по 2023 год как директор центра, а с 2023 года является его президентом.