Московские аэропорты при оранжевом уровне погодной опасности работают штатно

На аэродромах функционирует спецтехника, убирающая снег с рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московские аэропорты при объявлении оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе продолжают работать в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в справочных службах аэропортов.

"Рейсы прибывают и отправляются по графику, работаем штатно",- сказала представитель аэропорта Внуково. Аналогичную информацию предоставили ТАСС в Домодедово, Шереметьево и Жуковском. При этом, по словам собеседников агентства, на аэродромах работает спецтехника, убирающая снег с рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос для обеспечения полного сцепления самолетных шасси с поверхностью. Ведется обработка противогололедными реагентами. Минувшую ночь столичные авиагавани также отработали в штатном режиме.

Дождь со снегом начался в Москве и области накануне поздно вечером и продолжается с различной интенсивностью и в настоящее время. В связи с непогодой синоптики Гидрометцентра РФ ввели в Московской области оранжевый уровень метеорологической опасности, допускающий вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. Прежде всего это относится к возможному налипанию мокрого снега на провода и деревья.

Резкое изменение погоды синоптики в беседе с ТАСС ранее объяснили прохождением через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части Центрального федерального округа.

Что же касается температурных показателей, то в течение дня столбики термометров в столице должны показать от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер ожидается западной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что высота осадков в Москве составляет до 10 мм (20% от месячной нормы).